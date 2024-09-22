Сили оборони ліквідували ще 1500 окупантів і 22 ворожі танки

Загальна цифра знищених ЗСУ ворожих крилатих ракет скоригована, втрати за добу подаються у звичайному режимі.

За добу бійці ЗСУ знищили 22 ворожі танки та ліквідували 1500 росіян. Загальна цифра знищених ворожих крилатих ракет скоригована через постійне надходження уточнених розвідувальних даних.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 642 420 (+1500) осіб,

танків ‒ 8768 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од,

артилерійських систем – 18333 (+63) од,

РСЗВ – 1195 (+2) од,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 3144 (+19)

У Генштабі додають, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилатих ракет.