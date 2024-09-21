Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 21 вересня заявив, що Україна б’є по складах в РФ власною зброєю, однак надання партнерами зброї для ударів вглиб Росії може значно прискорити завершення війни.

“Сьогодні знов варто відзначити наших воїнів за влучність – влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово, – наша здатність повертати війну додому, в Росію. Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні, – дякую вам! Збройні Сили України, Служба безпеки України і всі, хто залучався, – молодці!” – сказав Зеленський.

Він зазначив, що також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ.

“Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб – усе те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій. І я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї – без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу”, – зазначив глава держави.

За словами президента, якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки – для безпеки України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська.

“Ми переконуємо партнерів – і продовжимо говорити про це наступного тижня, – що Україні потрібна повноцінна далекобійність. І не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки що не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору, від Росії”, – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію та щоб повернути нормальну безпеку.

“Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання «Коли завершиться ця війна?» насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні! Може перемогти. Але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів. У президента Сполучених Штатів”, – сказав Зеленський.