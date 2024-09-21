Ворог знову обстріляв центр Херсону

Сьогодні вдень російські військові знов вкрили вогнем житлові квартали у Центральному районі міста Херсон.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
“Під ударом опинились багатоповерхівки. Кілька квартир значно пошкоджені, зруйновані балкони та вибиті вікна”, ‒ зазначив він.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Вчора російська армія атакувала Херсон та Білозерську громаду. Через ворожий терор один чоловік зазнав поранень, у Білозерській громаді від обстрілів загинула жінка.