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У понеділок у Кривому Розі оголосили день жалоби

День жалоби оголосили за загиблими унаслідок ракетної атаки.

У понеділок у Кривому Розі оголосили день жалоби
Росіяни обстріляли готель у Кривому Розі
Фото: Сергій Лисак у Telegram

У понеділок, 23 вересня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки ворога.

Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул.

"У Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки ворога. Вічна пам'ять загиблим, співчуття рідним та близьким", – написав він.

У ніч на 21 вересня російська армія завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок атаки троє людей, у тому числі дитина, загинули. Ще троє зазнали поранень.

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