У ніч на 21 вересня російська армія завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок атаки троє людей, у тому числі дитина, загинули. Ще троє зазнали поранень.

Фото: Сергій Лисак

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Відомо, що через ракетний удар по місту 3 загиблих, серед яких — дитина.

Фото: Сергій Лисак

"Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Ракетний удар обірвав життя й двох жінок – 75 і 79 років. Щирі співчуття рідним загиблих. Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — повідомив Лисак.

Зайнялися 2 приватні будинки – пожежі рятувальники приборкали. Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечені й школа, гараж та авто. Працюють всі служби.

Фото: Сергій Лисак

Крім того, у Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджений також 6-поверховий навчальний корпус, там вибиті вікна. А ще понівечені 3 багатоповерхівки і 72 авто.

У Нікопольському районі "атаки тривали від вечора. Ворог цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь, Покровська та Мирівська громади".

Фото: Сергій Лисак

Поранена 38-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 4 будинки, АЗС. Зайнявся склад приватного підприємства. Вигоріло й 20 т соняшника. Знищений навантажувач. Пошкоджені автівки.