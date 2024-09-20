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Росія завдала ракетного удару по Дніпрі, є потерпілий (оновлення)

Частково зруйнована будівля освітнього центру.

Увечері 20 вересня Росія завдала ракетного удару по місту Дніпро.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, наразі відомо про одного постраждалого, він у стані середньої тяжкості. 

Лисак додав, що частково зруйнована будівля освітнього центру. 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Дніпро.

Оновлення. За інформацією ОВА, постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні поранення і перелом. Лікарі надають потерпілому необхідну меддопомогу.

Окрім будівлі потрощені 11 авто.

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