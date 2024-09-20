Росія завдала ракетного удару по Дніпрі, є потерпілий (оновлення)

Увечері 20 вересня Росія завдала ракетного удару по місту Дніпро.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, наразі відомо про одного постраждалого, він у стані середньої тяжкості.

Лисак додав, що частково зруйнована будівля освітнього центру.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Дніпро.

Оновлення. За інформацією ОВА, постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні поранення і перелом. Лікарі надають потерпілому необхідну меддопомогу.

Окрім будівлі потрощені 11 авто.