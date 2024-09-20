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Щомісяця в Україні рекрутується приблизно 6,5 тисяч добровольців, — Міноборони

Понад 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися в рекрутингові центри  і отримали фахову консультацію.

Щомісяця в Україні рекрутується приблизно 6,5 тисяч добровольців, — Міноборони
Фото: mil.gov.ua

Щомісяця по всій країні в середньому рекрутуються 6500 добровольців. Зараз для українців відкрито 10 тисяч вакансій в Збройних силах.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

На сьогодні вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися в рекрутингові центри  і отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів.

"Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців", — заявив уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Рекрутуватися можна до всіх сил оборони, включно із ЗСУ, Національною гвардією України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України та іншими.

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