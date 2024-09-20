МАГАТЕ закликало Росію негайно деокупувати ЗАЕС. Зеленський привітав цю резолюцію

Президент України зазначив, що Росія – єдиний терористичний режим у світі, який вкрав атомну електростанцію, що є найбільшою АЕС у Європі, перетворив її на військову базу і продовжує використовувати для ядерного шантажу.

Генеральна конференція МАГАТЕ під час своєї 68-ї сесії 65 голосами схвалила резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу РФ з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

Висловлюється вдячність за зусилля Генеральному директору Рафаелю Гроссі та Секретаріату МАГАТЕ у вирішенні ризиків ядерної безпеки в Україні та підтримується присутність місії підтримки та допомоги Агентства на ЗАЕС. При цьому до моменту повернення ЗАЕС під контроль України від Росії вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.

У документі висловлюється підтримка подальших зусиль МАГАТЕ з подолання ризиків ядерної безпеки в Україні, особливо в контексті рішення Гендиректора Агентства направити спостережні місії на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС. А також підтримка продовження надання МАГАТЕ технічної допомоги Україні для забезпечення безпечної роботи атомних об'єктів і подальша політична, фінансова та матеріальна підтримка відповідних програм.

Окремо зазначається, що під час Саміту миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року за ініціативою президента України Володимира Зеленського, було наголошено про важливість забезпечення безпечної та стабільної роботи українських атомних станцій, зокрема ЗАЕС, під повним суверенним контролем України.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський висловив вдячність Генеральній конференції МАГАТЕ за ухвалення цієї резолюції.

“Росія – єдиний терористичний режим у світі, який вкрав атомну електростанцію, що є найбільшою АЕС у Європі, перетворив її на військову базу і продовжує використовувати для ядерного шантажу нашого континенту та світу. Саме тому ядерна безпека є першим пунктом Формули миру. І це було однією з головних тем на порядку денному першого Саміту миру. Я радий бачити, що сьогоднішня резолюція Генеральної конференції МАГАТЕ сприяє цим важливим зусиллям”, – написав президент.

Він зазначив, що тільки завдяки колективній рішучості та принциповим діям можна змусити агресора припинити шантаж і терор. У цьому має бути зацікавлена кожна держава, яка дотримується Статуту ООН і загальнолюдських принципів, заради міжнародного миру та безпеки.