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У Литві розбирають по частинах цілу ТЕЦ, щоб передати її Україні

У Литві розбирають по частинах цілу ТЕЦ, щоб передати її Україні
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

У Литві по частинах розбирають цілу ТЕЦ, аби передати її Україні. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала на брифінгу в Києві.

Говорячи про підтримку української енергетики, вона сказала, що ЄС надали 2 млрд євро. Також країни-члени надають матеріальну підтримку: 10 000 трансформаторів і генераторів. 

"Буде ще більше. Учора я оголосила пакет підтримки на майже 160 млн євро для ремонту і надання аварійного зимового обладнання", – сказала вона.

Частина цих коштів – заморожені російські активи. 

Загалом ЄС надав Україні 118 млрд євро. 

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