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​Росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Херсоні, поранено чоловіка

Його доставили в лікарню у стані середньої тяжкості.

​Росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Херсоні, поранено чоловіка
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні російські військові  атакували з дрона автомобіль, внаслідок чого зазнав поранень 60-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

“Близько 10:30 російські військові атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги”, - йдеться в повідомленні.

Потерпілого доставили в лікарню у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по Херсонській області учора поранено п'ятьох людей. Росіяни били по критичній інфраструктурі і будинках.

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