Російський дрон знову пролетів біля Хмельницької АЕС

Сьогодні, під час нічної атаки, російський ударний безпілотник "Шахед" знову пролетів біля Хмельницької атомної електростанції.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження", - написав він у Telegram.
"Саме тому Президент України Володимир Зеленський, всі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів надати Україні сучасні системи ППО, щоб ми могли захистити не лише себе, а й весь континент від російського терору", - додав він.
- Уночі 12 вересня дрон, який летів близько біля Хмельницької АЕС, збили сили ППО.
- У грудні 2022 року іранський дрон-камікадзе пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.