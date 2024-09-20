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Росіяни знову атакували Івано-Франківську область, без постраждалих

На Прикарпатті працювали сили ППО.

Росіяни знову атакували Івано-Франківську область, без постраждалих
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ
Фото: Макс Требухов

Російські війська в ніч на п'ятницю знову атакували Івано-Франківську область. Унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

"Цієї ночі наша область знову зазнала ворожої атаки. Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написала вона в Telegram

Нагадаємо, в кінці серпня в Івано-Франківській області унаслідок російської атаки було  влучання в об'єкт інфраструктури. Також троє людей дістали поранень. 

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