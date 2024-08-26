В Івано-Франківській області ворог влучив у об'єкт інфраструктури. Поранені троє

В Івано-Франківській області унаслідок російської атаки є влучання в об'єкт інфраструктури. Поранені троє людей.

Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Потерпілим, за її словами, надають медичну допомогу.

"Ворог атакував нашу область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей", – сказала голова ОВА.

Інформацію щодо руйнувань уточнюють.