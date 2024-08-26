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В Івано-Франківській області ворог влучив у об'єкт інфраструктури. Поранені троє

Росіяни атакували Прикарпаття з різних сторін. 

В Івано-Франківській області унаслідок російської атаки є влучання в об'єкт інфраструктури. Поранені троє людей.

Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Потерпілим, за її словами, надають медичну допомогу.

"Ворог атакував нашу область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей", – сказала голова ОВА. 

Інформацію щодо руйнувань уточнюють. 

  • За словами президента, сьогодні Росія випустила по українцях понад 100 ракет і ще близько 100 дронів. Точну кількість повідомлять Повітряні сили. 
  • Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти різних областей.
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