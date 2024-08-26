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​У Чорному морі горять "вишки Бойка"

Усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу.

​У Чорному морі горять "вишки Бойка"
Архівне фото
Фото: Апостроф

У Чорному морі загорілися ти бурові платформи - так звані "вишки Бойка".

Про це повідомляє моніторингова група "Крымский ветер". Також супутникові знімки у соцмережі X опублікував OSINT-аналітик MT Anderson.

Зазначається, що усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу. Станом на 24 серпня, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде дим.

Раніше, 10 серпня, морські дрони ЗСУ атакували газову вишку у Чорному морі, яка слугувала для ворога як розвідувальний пункт.

  • У 2011 році посаду міністра енергетики обіймав проросійський політик Юрій Бойко, за його прізвищем бурові платформи охрестили "вишками Бойка". Повідомлялося, що вишку були закуплені за завищеною ціною, що призвело до привласнення державних коштів у особливо великих розмірах.
  • Вишки Чорноморнафтогазу були захоплені росіянами у 2014 році, коли вони вдерлися до Криму. Так звані "вишки Бойка" – це "Петро Годованець" і "Україна". На час захоплення вони перебували в територіальних водах України на Одеському газовому родовищі, у 2015 їх перемістили до Голіцинського родовища, що неподалік узбережжя Криму. 
  • У 2019 році повідомлялось, що захоплені вишки окупанти переобладнали у військові обʼєкти та використовували для розвідки.
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