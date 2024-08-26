​У Чорному морі горять "вишки Бойка"

Усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу.

У Чорному морі загорілися ти бурові платформи - так звані "вишки Бойка".

Про це повідомляє моніторингова група "Крымский ветер". Також супутникові знімки у соцмережі X опублікував OSINT-аналітик MT Anderson.

Зазначається, що усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу. Станом на 24 серпня, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде дим.

Раніше, 10 серпня, морські дрони ЗСУ атакували газову вишку у Чорному морі, яка слугувала для ворога як розвідувальний пункт.