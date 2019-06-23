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РФ использует "вышки Бойко" для радиотехнической разведки, - ИС

Агрессор почти полностью контролирует трафик коммерческих судов и военных кораблей, которые следуют в украинские порты.

РФ использует "вышки Бойко" для радиотехнической разведки, - ИС
"Вышки Бойко"
Фото: argumentua.com

Захваченные РФ украинские вышки для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, известные, как "вышки Бойко", оккупационная власть переоборудовала в военные объекты для контроля над захваченными активами Украины с использованием военной силы.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, пишет Интерфакс-Украина.

"На буровые платформы были закуплены и установлены системы наблюдения за надводной обстановкой… Применяемые на буровых системы наблюдения типа "Нева-БС" (в виде РЛС) предназначены для радиолокационного выявления и сопровождения кораблей, судов и низколетящих целей… В РЛС реализован прием и перехват данных по каналам международной автоматизированной системы идентификации судов (Automatic Identification System), которая подлежит обязательному использованию всеми странами, входящими в Международную Морскую Организацию", - говорится в сообщении.

В группе "ИС" заявляют, что такое размещение систем и конфигурация точек расположения буровых платформ обеспечивают агрессору практически полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, которые следуют в порты Украины.

"Можно говорить о блокаде морского сообщения с использованием объектов гражданской инфраструктуры. Подобная стратегия Кремля призвана ослабить эффект присутствия военного контингента НАТО в Черном море", - отмечается в материале.

Также, согласно сообщению, РФ поставила на дежурство установку гидроакустического контроля за подводной обстановкой в 61 км от мыса Тарханкут на объектах МСП-4 Голицынского месторождения, в 72 км от этого же мыса на МСП-17 Штормового месторождения, в 66 км на северо-восток от острова Змеиный на БК-2 Одесского месторождения.

В ИС отмечают, что РФ реализует наступательную стратегию экономической и военной изоляции региона в Черном море и формирует таким образом полигон для отработки подавления экономической свободы навигации и торгового мореплавания в целом.

Напомним, в Украине расследуется дело о закупке в 2011 году по завышенной цене буровых вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

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