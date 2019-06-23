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Телеведущий Александр Скичко идет в Раду по мажоритарке от "Слуги народа"

Он баллотируется по 197 округу Черкасской области.

Телеведущий Александр Скичко идет в Раду по мажоритарке от "Слуги народа"
Фото: Instagram / @aleksandrskichko

Телеведущий Александр Скичко баллотируется в Верховную Раду от партии «Слуга народа». Он зарегистрирован кандидатом по мажоритарному округу 197 в Черкасской области.

«Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну », - сообщил Скичко в видеообращении, опубликованном в Instagram.

На странице партии в Фейсбук указано, что Скичко родился в Черкассах в 1991 году.

Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности «Международная экономика». Является членом наблюдательного совета завода по ремонту и строительству пассажирских вагонов, сообщили в партии.

Скичко был одним из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который в 2017 году проводился в Украине.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" ведет по мажоритарке Юзика из "Квартала" и журналиста Дубинского, а также шоумена Сивохо.

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