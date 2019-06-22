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Зеленский: война не должна стать привычным явлением для следующих поколений

Сегодня в Украине - День скорби и памяти жертв войны.

Зеленский: война не должна стать привычным явлением для следующих поколений
Фото: пресс-служба президента

Нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, передает пресс-служба главы государства.

"Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - заявил Зеленский.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялось бомбардирование Киева.

"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", - отметил Президент.

Напомним, 17 июня Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами, но согласна работать в Минском формате для установления мира на Донбассе.

Ранее Зеленский говорил, что рассчитывает на помощь крупного бизнеса в восстановлении Донбасса. В июне он встретился с Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком и, по его словам, достиг определенных договоренностей.

Также Зеленский во время выступления на Бизнес-форуме заявил, что Коломойский будет вкладываться в инфраструктуру Донбасса, но еще об этом не знает. Сам Коломойский ответил, что "может покрасить ларек".

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