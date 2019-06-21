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В течение дня на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов

Один военный получил травму.

В течение дня на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов
Фото: facebook.com/ato.news

С начала суток российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил боевую травму.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Новотроицкое, Лебединское, Луганское, Новолуганское и Южное.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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