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За сутки на Донбассе ранены трое военных, один получил боевую травму

Боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За сутки на Донбассе ранены трое военных, один получил боевую травму
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате были ранены трое украинских военнослужащих, один получил боевую травма.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Ранены трое украинских военнослужащих, один получил боевую травму", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, дважды Павлополь - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета, трижды Водяное - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, окраину Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета, н.п. Березовая – из стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Чермалык - из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия, Пищевики – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинскхи защитников шесть раз. В частности, н.п. Крымское - из стрелкового оружия, в районе н.п. Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, Травневе - из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Майорска - из 82 мм миномета, Новолуганское - из миномета калибра 120 мм, н.п. Новозвановка - из 120 мм миномета и автоматического гранатомета.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, в течение дня четверга российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму.

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