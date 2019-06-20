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ЕС продлил "крымские санкции" против России еще на год

Решение вступит в силу на следующий день после публикации.

ЕС продлил "крымские санкции" против России еще на год
Фото: kp.ua

Европейский совет утвердил решение продлить санкции против России за незаконную аннексию Крыма еще на один год - до 23 июня 2020 года.

Об этом сообщается на сайте официального журнала ЕС.

"Незаконная аннексия Крыма и Севастополя: Совет ЕС продлил санкции еще на один год", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу на следующий день после публикации.

"Отдельные ограничительные меры, в настоящее время нацеленные на 170 физических и 44 юридических лиц, подлежат замораживанию активов и запрету на поездки, поскольку их действия подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, "крымские санкции" против РФ были введены в июне 2014 года, и каждый год продлеваются еще на год. Последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

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