​Полиция Харькова открыла уголовное дело из-за возвращения проспекту Григоренко имени Жукова

Полиция открыла уголовное производство из-за возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова в Харькове.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Отмечается, что соответствующее обращение поступило в Шевченковский отдела полиции 19 июня в 19:00 от депутата городского совета.

"Он считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которое выразилось в поддержке петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова и демонтажа с площади Свободы палатки "Все для победы", размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Проводится досудебное расследование.

Напомним, современный проспект Петра Григоренко в Харькове возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации - в проспект Петра Григоренко

Весной 2019 года в Харькове запустили петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова. Мэрия поддержала ее на основании того, что к запрещенной символике коммунистического режима не относятся названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины.

19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова. После этого Институт нацпамяти пригрозил мэру Харькова Геннадию Кернесу уголовной ответственностью.