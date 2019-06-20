Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров
Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров
Парубий передал на подпись Зеленскому закон о господдержке и финансировании "Пласта"
Парубий передал на подпись Зеленскому закон о господдержке и финансировании "Пласта"
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Полиция Харькова открыла уголовное дело из-за возвращения проспекту Григоренко имени Жукова

Обращение поступило от депутата городского совета.

Полиция открыла уголовное производство из-за возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова в Харькове.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Отмечается, что соответствующее обращение поступило в Шевченковский отдела полиции 19 июня в 19:00 от депутата городского совета.

"Он считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которое выразилось в поддержке петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова и демонтажа с площади Свободы палатки "Все для победы", размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Проводится досудебное расследование.

Напомним, современный проспект Петра Григоренко в Харькове возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации - в проспект Петра Григоренко

Весной 2019 года в Харькове запустили петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова. Мэрия поддержала ее на основании того, что к запрещенной символике коммунистического режима не относятся названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины.

19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова. После этого Институт нацпамяти пригрозил мэру Харькова Геннадию Кернесу уголовной ответственностью.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также