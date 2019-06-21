Как купить квартиру в 2019 году

Рынок недвижимости постепенно возвращается к нормальным показателям после паузы, вызванной президентскими выборами. Ранее наши сограждане с опаской относились к покупке квадратных метров в период неопределенности, но сейчас ситуация меняется. Наибольшим спросом пользуется жилая недвижимость. Украинцы отдают предпочтение квартирам, которые стоят менее 50 тысяч долларов, наиболее частая покупка – однокомнатная квартира ценой в 20-30 тысяч.

Если вы желаете приобрести квартиру в новостройке, подробнее здесь, тщательно изучите историю и репутацию застройщика. Лишь после этого доверяйте компании деньги. В данном материале мы расскажем, на что нужно обращать внимание, а также приведем примеры надежных застройщиков.

На что нужно обращать внимание, чтобы выбрать надежного застройщика

«Историческая справка» о компании. На рынке недвижимости периодически появляются застройщики-однодневки. Чтобы защитить себя от них, узнайте дату основания компании; проверьте, есть ли у нее офис, рабочий телефон, электронная почта. Найдите отзывы: если застройщик существует на рынке не первый год, о нем непременно найдется информация в сети.

Информация об объектах: сколько сдано, какое количество находится на этапе строительства. Крупные застройщики размещают эти данные на сайте. Если информации нет, узнайте ее по номеру телефона или в отделе продаж. Поищите информацию в сети: если застройщик сталкивается с проблемами во время строительства, об этом часто пишут интернет-СМИ.

Документы. Застройщики должны предоставлять потенциальному покупателю документацию по первому запросу. У компании должна быть лицензия, проект строительного объекта, разрешение на строительство, договор аренды земли. Важно: срок договора аренды должен истекать не раньше, чем ориентировочная дата завершения строительства. Простой обыватель вряд ли справится с задачей качественной оценки документов. Рекомендуется пользоваться услугами профессионального юриста.

Визуальный осмотр объекта строительства. Если работы уже были начаты, отличным решением будет приехать и самому взглянуть на происходящее. Соответствует ли заявленная стадия строительства реальному положению дел? Ведутся ли работы в рабочее время или объект простаивает? Для более глубокой оценки возьмите с собой профессионального строителя. Он скажет, соблюдаются ли нормы на объекте, используются ли качественные материалы. Недобросовестные застройщики любят экономить на стройматериалах, что в дальнейшем негативно сказывается на качестве жизни покупателей.

Надежные застройщики Киева

Приведем примеры компаний, которые сдали не один десяток объектов и имеют достойную репутацию на рынке

«Укрбуд». Компания была создана в 1991 году Кабинетом министров. Это правопреемница Министерства строительства УССР. Построено 27 ЖК, 24 – в работе.

«Київміськбуд». Наиболее опытный представитель в этом рейтинге: компания основана в 1955 году. За 63 года «Київміськбуд» построил 45 млн квадратных метров жилья, включая 651 детский сад и 345 школ.

«Ковальська нерухомість», официальный сайт build.kovalska.com. Компания основана в 2002 году. По состоянию на середину 2019 года застройщик сдал 25 объектов с площадью в 650 тысяч квадратных метров.

«Житлобуд». Компания работает с 1977 года. Общая площадь построенного жилья – 5,5 млн квадратных метров (15% от всей недвижимости в Киеве).

Достойные застройщики в столице есть, и их немало. Ответственно подходите к выбору компании, пользуйтесь рекомендациями, описанными выше, – и вы непременно останетесь довольными сотрудничеством.