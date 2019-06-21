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​В Киеве из-за сообщения о минировании закрыты станции метро "Крещатик" и переход на "Майдан Незалежности"

Проводится проверка.

​В Киеве из-за сообщения о минировании закрыты станции метро "Крещатик" и переход на "Майдан Незалежности"
Фото: tov-tob.livejournal.com

Станция киевского метро "Крещатик" и переход на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 20 июня, в Харькове "заминировали" все детсады города.

Накануне аэропорты в Одессе и Киеве, а также киевский и львовский железнодорожные вокзалы эвакуировали из-за сообщений о заминировании.

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