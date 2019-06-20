Не платиш аліменти – на роботу. Не працюєш – у тюрму

У нашій країні за різними даними 1,5 млн дітей проживають у неповних сім’ях з одним із батьків. Ці діти мають право отримувати належне матеріальне утримання для життя і розвитку та мати рівні можливості з дітьми, які проживають з обома батьками. У статті 51 Конституції України сказано, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їхнього повноліття. Про це говорять і моральні закони в суспільстві.

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Наталя вийшла заміж у юному віці, через деякий час народила доньку Марійку, проте щасливої сім’ї не склалось. Коли дівчинці було 2 роки батьки розлучились. За рішенням суду донька залишилась жити з мамою, а батькові Кирилу присудили аліменти у розмірі 1/3 частини від його доходів. Та, на жаль, часто через погані стосунки між дорослими страждають насамперед діти. Чоловік звільнився з офіційної роботи, змінив місце проживання, дитиною практично не цікавився, лише зрідка вітав на свята. Офіційних доходів не мав та на зв'язок з державними виконавцями не виходив. У чоловіка накопичився борг по аліментах більше ніж за півроку.

Сьогодні законодавство передбачає досить жорсткі заходи впливу на осіб, які заборгували зі сплати аліментів. Серед цих заходів – застосування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисної роботи. Батько-боржник Кирило теж потрапив до цієї категорії, та вже кілька місяців прибирає вулиці столиці. Зароблені кошти йдуть безпосередньо дитині.

Коли боржник потрапляє під дію цих санкцій?

Якщо сукупний розмір заборгованості з виплати аліментів перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, боржник підлягає адміністративній відповідальності у вигляді суспільно корисних робіт.

Однак не всіх осіб можна притягнути до суспільно корисних робіт. Вони не призначаються особам, які визнані інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років, та чоловікам, старше 60 років.

Як обчислюється строк виконання суспільно корисних робіт?

Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).

Суспільно корисні роботи можуть призначатися на строк від 120 до 360 годин і виконуються не більше 8 годин, а неповнолітніми – не більше 2 годин на день.

На даний момент у Києві відбувають суспільно корисні роботи майже 30 боржників по аліментах. Загалом на виконання направлено більше 60 постанов про притягнення до суспільно корисних робіт.

Вид та перелік об’єктів оплачуваних робіт, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Це може бути важлива для благоустрою міста робота. Зазвичай, це такі роботи, як прибирання вулиць, скверів, кладовищ тощо.

Якщо навіть після виконання суспільно корисних робіт, батько протягом 2 місяців не вжив жодних заходів, щоб справно сплачувати аліменти, то його буде притягнуто до відповідальності повторно та кількість годин таких робіт зросте від 240 до 360.

Які наслідки має ухилення боржника від суспільно корисних робіт?

У тому випадку, якщо боржник ухилятиметься від суспільно корисних робіт, до нього застосовуватиметься адміністративний арешт. У Києві є 33 боржники по аліментах, які ухиляються від аліментів.

Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює 15 годинам невиконаних суспільно корисних робіт, але не може перевищувати 15 діб.

У разі злісного ухилення від виконання суспільно корисних робіт до боржника буде застосована кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Зауважте, що суспільно корисні роботи боржник виконуватиме у вільний від роботи чи навчання час.

Дбайте про власних дітей! Не забувайте, що їм щодня потрібне Ваше піклування та любов. Таке ганебне явище, як борги по аліментах, має бути викоренене.

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