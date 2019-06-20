Все детсады в Киеве и Харькове проверяют из-за сообщений о минировании

На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления

Полиция проверяет сообщение о том, что в Харькове в ночном клубе и в 230 детских садах города заложена взрывчатка.

В пресс-службе ГУ НП в Харьковской области сообщили, что информация о минировании поступила от неизвестного по электронной почте в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Продолжается эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о заминировании всех детских садов Киева.

Источник LB.ua в полиции сообщил, что сейчас эта информация проверяется.

Накануне аэропорты в Одессе и Киеве, а также киевский и львовский железнодорожные вокзалы эвакуировали из-за сообщений о заминировании.