​Минветеранов инициировало введение в военных госпиталях должности гинеколога-акушера

Министерство по делам ветеранов внесет в устав Вооруженных сил Украины законодательное предложение об изменениях, согласно которым обязательной в военных госпиталях станет должность акушера-гинеколога.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз на встрече с представительницами организации "Женское ветеранское движение", сообщается на сайте министерства.

На встрече также обсуждали создание системы психосоциальной реабилитации и медицинской помощи женщинам-военным и женщинам-ветеранам. В обсуждении приняли участие замминистра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк и руководитель международного благотворительного фонда "Украинский фонд общественного здоровья" Галина Скипальская.

"Одним из приоритетов является предоставление качественных акушерских и гинекологических услуг для женщин-военных, находящихся на передовой" - заявила Фриз.

Скипальская, в свою очередь, отметила, что "Украинский фонд общественного здоровья" вместе с Фондом народонаселения ООН открыл два центра по психосоциальной адаптации и девять приютов для помощи женщинам. На данный момент, по ее словам, в Украине работают 49 мобильных бригад в 14 областях.

Также на встрече обсуждалась проблема неосведомленности о наличии центров по психосоциальной адаптации в том или ином городе и регионе.

"Поэтому мы должны объединить усилия для проведения информационных мероприятий, которые будут направлены на распространение сведений о медицинских и психосоциальных услугах для ветеранов, а также о центрах, в которых ветераны могут получить помощь", - подчеркнула Фриз.

Напомним, Кабинет министров создал Министерство по делам ветеранов 28 ноября прошлого года вместо Госслужбы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.