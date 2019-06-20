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Россия провела в Крыму учения по ракетным стрельбам

Боевые самолеты и вертолеты выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание.

Россия провела в Крыму учения по ракетным стрельбам
Фото: EPA/UPG

Морская авиация Черноморского флота России проводит в Крыму ракетные стрельбы. Об этом пишет издание "Крым.Реалии" сообщил представитель флота Алексей Рулев.

Он уточнил, что в ходе первого этапа экипажи боевых самолетов и вертолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.

На втором этапе пилоты Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, а самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации осуществили учебные мероприятия по перевозке и десантированию грузов.

Сообщается, что в учении принимают участие экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолетов Ан-26, противолодочных самолетов-амфибий Бе-12, вертолетов Ми-8 и Ка-27.

Напомним, по данным украинского МИДа, Россия наращивает военное присутствие в Крыму и проводит на полуострове регулярные военные учения.

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