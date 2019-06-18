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Фигуранты симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет

Россия продолжает преследования крымских татар.

Фигуранты симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова во вторник, 18 июля, вынес приговор пяти крымским татарам в рамках первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщило общественное объединение "Крымская солидарность".

Теймур Абдуллаев приговорен к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.

"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в России как террористическое, но не запрещенное в Украине.

В 2016 году российская оккупационная власть начала гонения против участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией.

Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

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