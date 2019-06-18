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Зеленский надеется на новый транзитный договор "без выкручивания рук"

Контракт с "Газпромом" заканчивается в конце 2019 года.

Зеленский надеется на новый транзитный договор "без выкручивания рук"
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украине удастся договорится о продолжении транзита российского газа после 2019 года.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Зеленский сказал, что позиции Украины и Германии в вопросе газопровода "Северного потока 2", который может поставить крест на перспективах украинской ГТС, диаметрально противоположны, но Германия готова к предметному диалогу.

"Для нас важно, - и я услышал подтверждение от фрау Меркель, - чтобы наша газотранспортная система была заполнена газом. Потому что это риск в первую очередь для энергетической безопасности, безопасности Украины", - сказал он.

Россия не успеет построить "Северный поток 2" до конца года, и Зеленский надеется, что транзит газа через Украину продолжится.

"У нас заканчивается контракт в конце этого года. Думаю, что в ближайшее время наши группы сядут и мы договоримся, и никто Украине не будет выкручивать руки", - сказал он.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что Украина на трехсторонних газовых переговорах предложит России забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.

Однако "Газпром" не готов подписывать транзитный контракт с Украиной на европейских условиях, на которых настаивает "Нафтогаз".

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