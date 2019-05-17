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​Сроки запуска "Северного потока 2" официально сдвинулись на вторую половину 2020 года

Дания не дала добро на строительство в своей экономической зоне.

​Сроки запуска "Северного потока 2" официально сдвинулись на вторую половину 2020 года
Фото: pikabu.ru

Россия признала отсрочку ввода "Северного потока 2" минимум на полгода - на вторую половину 2020 года.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на доклад компании Nord Stream 2, обобщающий заявки на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море.

Дания остается единственной страной, не выдавшей "Газпрому" разрешение на строительство на своей территории. Власти Дании отклонили два маршрута, преложенных Россией, и предложили третий - к юго-востоку от острова Борнхольм.

Этот маршрут требует проведения длительной (три-шесть месяцев) экологической экспертизы. Еще полтора месяца понадобится на укладку труб.

Общественные слушания в Дании по строительству "Северного потока-2" по третьему маршруту пройдут в июне.

Задержка может вернуть "Газпром" за стол переговоров с "Нафтогазом" о транзите через Украину. Текущий контракт на транзит завершается в 2020 году.

Напомним, газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. В Балтийском море уложено уже более 50% от общей протяженности газопровода.

Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике страны, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

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