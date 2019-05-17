«Наша задача – помочь управленцам посмотреть на себя по-другому»

Наверное, это не совсем функция энергокомпании – образовывать чиновников. Как вы пришли к этому?
Сегодня мир, Украина, находятся на этапе глубоких трансформаций. Инновации, цифровизация на наших глазах преображают целые отрасли экономики, общественной жизни. Важно успевать за этими изменениями. Мое глубокое убеждение – крупный бизнес должен быть партнером общества и государства в этот период. Надо искать точки пересечения, искать синергию.
Мы уже 9 лет развиваем Academy DTEK. Сначала это был корпоративный университет исключительно для наших сотрудников. Потом начали предоставлять услуги внешнему рынку – другим компаниям.
Наработав серьезный опыт, мы задумались, чем мы могли бы быть полезны государству, в рамках его задач. И так родилась идея: бесплатно помогать в развитии компетенций и навыков тем госорганам, которые хотят меняться, становиться современными.
Попробовали – получилось. А сегодня мы работаем уже с 27-ю госорганизациями и учреждениями, среди которых, например, Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Национальный банк Украины. Более 3,5 тысяч государственных служащих Украины прошли обучение в Academy DTEK.
Учить госуправлению и бизнесу – это одно и то же? Или есть какие-то особенности?
Чтобы быть эффективным в своем деле – нужен определенный набор навыков и компетенций, и они одинаковы для любой сферы – системность, организация деятельности, планирование, коммуникации и т. д.
Но, конечно, когда мы встречаемся с заказчиком, прежде всего пытаемся разобраться в его потребностях. А после этого находим подходящее решение: мастер-классы, тренинги, дистанционные курсы. Часто даже учим английскому в рамках «разговорных клубов».
Сегодня база Academy DTEK позволяет сформировать продукт под конкретную потребность конкретного заказчика, который будет наиболее ему полезен.
Используются ли какие-то инновационные инструменты, которые не предлагают традиционные образовательные учреждения?
Безусловно. Сегодня мы используем практически весь спектр тех программ, которые в состоянии позволить корпоративная модель обучения для открытого формата. Например, недавно мы разработали практический кейс «Обучение энергетиков с помощью VR-тренажера», который позволяет использовать технологии виртуальной реальности. Этот продукт мы уже презентовали в Европе. Правительства Грузии и Молдовы очень заинтересовались им и хотят использовать у себя.
В свою очередь, и мы активно смотрим на тренды, которые есть в бизнес-образовании в мире. Мы имеем непосредственный доступ к международному опыту и методикам, поскольку, наверное, единственные в Украине являемся партнёрами сразу 5-ти лидирующих европейских бизнес-школ, среди которых INSEAD, IE Business School, Thunderbird, HRCI. У нас есть совместные продукты с ними.
Ваше наблюдение – готовы ли чиновники учиться?
Безусловно, люди приходят с разной мотивацией. Иногда – просто для «галочки», просто потому, что их послал на обучение начальник. Это государственный сектор, мы это понимаем.
Но много и людей высокомотивированных, у которых в глазах видна «заряженность» на результат, желание сделать что-то полезное для страны. И это тот вызов, который стоит перед нами и мотивирует нас – поэтому год от года мы увеличиваем масштабы нашей работы, совершенствуем свои программы.
Видите ли вы уже результаты такого сотрудничества – конкретные изменения в том или ином госоргане?
Расскажу об очень показательном кейсе. Одно из министерств начало серьезную трансформацию. Руководство госоргана ставило перед собой задачу трансформироваться из контроллера, как это водится в госсекторе еще с советских времен, в консультанта. Тем, кто не наказывает, а помогает, консультирует людей, бизнес. Бесспорно, без изменения мышления сотрудников министерства сложно рассчитывать, что такие изменения вообще возможны. Поэтому они обратились к нам с просьбой помочь.
Это очень сложная задача – перестроить мышление, культуру которые формировались десятилетиями. Мы организовали специальную образовательную программу и, не скрою, она шла очень тяжело. Было много сопротивления со стороны части участников.
Но никогда не забуду, как спустя некоторое время мне позвонил один из руководителей этого госоргана и сообщил, что после нашей программы начали происходить небольшие, но изменения. Среди людей завязалась дискуссия, обсуждение – как менять свою работу.
Мы не наивные люди и понимаем, что нельзя за несколько дней сделать переворот в сознании людей. Но мы можем посеять зерно изменений, помочь людям посмотреть по-другому на то, что они делают.
И в этом, наверное, главная задача этих обучающих программ. Они ставят под сомнение какие-то наработанные годами практики, которые могут не соответствовать современным реалиям, ожиданиям общества.
Спрос на ваши программы со стороны госорганов растет?
Год от года мы только наращиваем объемы. Если в 2017 г. мы провели 24 обучающих мероприятия для госслужащих, то в текущем году будет уже 137. Часто нас советует одно министерство или подразделение госоргана – другому. Мы открыты к диалогу со всеми.
Очень отрадно, что нашу работу видят и ценят, даже на международном уровне. Буквально неделю назад Academy DTEK получила награду – 1-е место в номинации «Корпоративная социальная ответственность» от Глобальной ассоциации корпоративных университетов. Не уступив таким корпорациям, как SAP, Airbus и Infosys. Это престижная международная премия, в составе жюри которой, такие крупные компании, как: Microsoft, Siemens, ArcelorMittal, Danone и другие. Впервые за историю Украины такая награда досталась представителю нашей страны.
В этом году Academy DTEK стала частью инновационного парка UNIT.City. Это как-то отобразилось на работе и стратегии академии?
Это произошло не просто так. Мы разработали и начинаем внедрять новую стратегию Academy DTEK: она трансформируется из корпоративного университета в открытую образовательную бизнес-платформу. Особую экосреду, которая дает возможности для обучения и развития на совершенно новом уровне. Бизнес, государство, общество должны развиваться вместе – и мы видим в этом свою роль и свою ответственность.