«Наша задача – помочь управленцам посмотреть на себя по-другому»

Зачем это энергетикам и какие результаты планируется достигнуть – в интервью с Александром Кучеренко, директором по устойчивому развитию ДТЭК.

В ее решении активно помогают международные фонды, выделяющие свои ресурсы на образовательные программы. А в последнее время к этому процессу начал подключаться и частный украинский бизнес. Специальный проект, в частности, уже почти 2 года реализует Academy DTEK – открытая образовательная бизнес-платформа энергетической компании ДТЭК .

Реформы в стране зависят от того, кто их делает. За последние 5 лет количество госслужащих в Украине сократилось на 20%, ряды чиновников удалось обновить за счет нового поколения специалистов. Однако проблема квалификации чиновников полностью не снята и продолжает оставаться на повестке дня.

Александр Кучеренко

Наверное, это не совсем функция энергокомпании – образовывать чиновников. Как вы пришли к этому?

Сегодня мир, Украина, находятся на этапе глубоких трансформаций. Инновации, цифровизация на наших глазах преображают целые отрасли экономики, общественной жизни. Важно успевать за этими изменениями. Мое глубокое убеждение – крупный бизнес должен быть партнером общества и государства в этот период. Надо искать точки пересечения, искать синергию.

Мы уже 9 лет развиваем Academy DTEK. Сначала это был корпоративный университет исключительно для наших сотрудников. Потом начали предоставлять услуги внешнему рынку – другим компаниям.

Наработав серьезный опыт, мы задумались, чем мы могли бы быть полезны государству, в рамках его задач. И так родилась идея: бесплатно помогать в развитии компетенций и навыков тем госорганам, которые хотят меняться, становиться современными.

Попробовали – получилось. А сегодня мы работаем уже с 27-ю госорганизациями и учреждениями, среди которых, например, Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Национальный банк Украины. Более 3,5 тысяч государственных служащих Украины прошли обучение в Academy DTEK.

Учить госуправлению и бизнесу – это одно и то же? Или есть какие-то особенности?

Чтобы быть эффективным в своем деле – нужен определенный набор навыков и компетенций, и они одинаковы для любой сферы – системность, организация деятельности, планирование, коммуникации и т. д.

Но, конечно, когда мы встречаемся с заказчиком, прежде всего пытаемся разобраться в его потребностях. А после этого находим подходящее решение: мастер-классы, тренинги, дистанционные курсы. Часто даже учим английскому в рамках «разговорных клубов».

Сегодня база Academy DTEK позволяет сформировать продукт под конкретную потребность конкретного заказчика, который будет наиболее ему полезен.

Фото: interfax.com.ua

Используются ли какие-то инновационные инструменты, которые не предлагают традиционные образовательные учреждения?

Безусловно. Сегодня мы используем практически весь спектр тех программ, которые в состоянии позволить корпоративная модель обучения для открытого формата. Например, недавно мы разработали практический кейс «Обучение энергетиков с помощью VR-тренажера», который позволяет использовать технологии виртуальной реальности. Этот продукт мы уже презентовали в Европе. Правительства Грузии и Молдовы очень заинтересовались им и хотят использовать у себя.

В свою очередь, и мы активно смотрим на тренды, которые есть в бизнес-образовании в мире. Мы имеем непосредственный доступ к международному опыту и методикам, поскольку, наверное, единственные в Украине являемся партнёрами сразу 5-ти лидирующих европейских бизнес-школ, среди которых INSEAD, IE Business School, Thunderbird, HRCI. У нас есть совместные продукты с ними.

Ваше наблюдение – готовы ли чиновники учиться?

Безусловно, люди приходят с разной мотивацией. Иногда – просто для «галочки», просто потому, что их послал на обучение начальник. Это государственный сектор, мы это понимаем.

Но много и людей высокомотивированных, у которых в глазах видна «заряженность» на результат, желание сделать что-то полезное для страны. И это тот вызов, который стоит перед нами и мотивирует нас – поэтому год от года мы увеличиваем масштабы нашей работы, совершенствуем свои программы.

Видите ли вы уже результаты такого сотрудничества – конкретные изменения в том или ином госоргане?

Расскажу об очень показательном кейсе. Одно из министерств начало серьезную трансформацию. Руководство госоргана ставило перед собой задачу трансформироваться из контроллера, как это водится в госсекторе еще с советских времен, в консультанта. Тем, кто не наказывает, а помогает, консультирует людей, бизнес. Бесспорно, без изменения мышления сотрудников министерства сложно рассчитывать, что такие изменения вообще возможны. Поэтому они обратились к нам с просьбой помочь.

Это очень сложная задача – перестроить мышление, культуру которые формировались десятилетиями. Мы организовали специальную образовательную программу и, не скрою, она шла очень тяжело. Было много сопротивления со стороны части участников.

Фото: dsnews.ua

Но никогда не забуду, как спустя некоторое время мне позвонил один из руководителей этого госоргана и сообщил, что после нашей программы начали происходить небольшие, но изменения. Среди людей завязалась дискуссия, обсуждение – как менять свою работу.

Мы не наивные люди и понимаем, что нельзя за несколько дней сделать переворот в сознании людей. Но мы можем посеять зерно изменений, помочь людям посмотреть по-другому на то, что они делают.

И в этом, наверное, главная задача этих обучающих программ. Они ставят под сомнение какие-то наработанные годами практики, которые могут не соответствовать современным реалиям, ожиданиям общества.

Спрос на ваши программы со стороны госорганов растет?

Год от года мы только наращиваем объемы. Если в 2017 г. мы провели 24 обучающих мероприятия для госслужащих, то в текущем году будет уже 137. Часто нас советует одно министерство или подразделение госоргана – другому. Мы открыты к диалогу со всеми.

Очень отрадно, что нашу работу видят и ценят, даже на международном уровне. Буквально неделю назад Academy DTEK получила награду – 1-е место в номинации «Корпоративная социальная ответственность» от Глобальной ассоциации корпоративных университетов. Не уступив таким корпорациям, как SAP, Airbus и Infosys. Это престижная международная премия, в составе жюри которой, такие крупные компании, как: Microsoft, Siemens, ArcelorMittal, Danone и другие. Впервые за историю Украины такая награда досталась представителю нашей страны.

В этом году Academy DTEK стала частью инновационного парка UNIT.City. Это как-то отобразилось на работе и стратегии академии?

Это произошло не просто так. Мы разработали и начинаем внедрять новую стратегию Academy DTEK: она трансформируется из корпоративного университета в открытую образовательную бизнес-платформу. Особую экосреду, которая дает возможности для обучения и развития на совершенно новом уровне. Бизнес, государство, общество должны развиваться вместе – и мы видим в этом свою роль и свою ответственность.