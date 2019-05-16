На монетизацию субсидий правительство направило почти 6 млрд гривен, - Гройсман

"Эти средства - это государственная поддержка, и она принадлежит людям".

Кабинет Министров направил на монетизацию субсидий 5,7 млрд гривен для 3,4 млн граждан.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире канала "Украина".

"Процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот - это не разовая акция, а планомерный процесс, который начался и будет продолжен. Эти средства - это государственная поддержка, и она принадлежит людям", - заявил премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что процесс монетизации субсидий тесно связан и с процессами модернизации коммунального хозяйства, ответственность за которые несет местная власть.

Также Гройсман заявил, что призывает местные власти не отключать в городах горячую воду, а провести модернизацию систем водоснабжения.

Кроме этого, он обратил внимание, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется, по словам главы правительства, уже с октября текущего года.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированные субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпоштой. Остальные субсидианты получают выплаты через Ощадбанк.

Всем, кто не имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период. Важно, чтобы по состоянию на май не было просроченной больше месяца задолженности по оплате коммунальных услуг, то есть услуг, потребленных в марте. Долги за апрельскую коммуналку не будут приниматься во внимание.