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IFC впервые выпустила облигации в гривне

Бумаги на 1,35 млрд грн размещены под 15,75% годовых.

IFC впервые выпустила облигации в гривне
Фото: пресс-служба НБУ

Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, впервые выпустила облигации в гривне.

Об этом сообщил глава представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пелмар, пишет "Интерфакс-Украина".

"В понедельник [13 мая] осуществили первый выпуск облигаций в гривне", - рассказал он.

Бумаги на общую сумму 1,35 млрд грн размещены под 15,75% годовых для поддержки операций IFC в Украине. 

По словам Пелмара, такое размещение подтверждает наличие интереса к гривневым инструментам на рынке, особенно, когда эмитент имеет рейтинг "AAA".

Дебютный выпуск облигаций будет погашен в 2020 году.

Напомним, что в 2017 году IFC впервые выдала кредит в гривне. Тогда 8-летний кредит на сумму около 400 млн грн (примерно $15 млн) привлекла компания Auchan Retail.

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