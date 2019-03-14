"Укрзализныця" начала погашать дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн

Украинский железнодорожный монополист "Укрзализныця" погасил первую часть еврооблигаций на сумму $150 млн и выплатил очередной купонный доход по ним.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Деньги для осуществления выплаты были заимствованы на внутреннем рынке у Ощадбанка и Государственного агентства инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект").

"Заимствования были осуществлены в национальной и иностранной валюте, благодаря чему погашены валютные обязательства. Это дополнительно снизило потенциальные риски получения убытков от курсовых разниц", - заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов.

Напомним, что в мае 2013 года "Укрзализныця" разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн. Деньги привлекались на пять лет под 9,5% годовых. Бумаги планировалось погасить 21 мая 2018 года, но в 2015 году в рамках реструктуризации государственного и гарантированного долга график изменили.

Теперь погашение основной суммы займа приходится на 2019-2021 годы: 60% должны быть выплачены в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20% - в 2021 году.