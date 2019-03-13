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Возрождение украинского табачного производителя: ВТФ в топе крупнейших налогоплательщиков Украины Новости компаний

На фабрике и в торговом доме сегодня работают более 2400 человек.

Возрождение украинского табачного производителя: ВТФ в топе крупнейших налогоплательщиков Украины
Фото: dpchas.com.ua

Винниковская табачная фабрика укрепила свое присутствие на рынке производителей табачных изделий и вошла в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Украины.

По итогам 2018 года, Винниковская табачная фабрика вошла в первую тридцатку крупнейших налогоплательщиков Украины. Рейтинг «ТОП-200 крупнейших компаний Украины» опубликован на сайте rating.zone. По сумме уплаченных налогов ПТФ заняла 27 место из 200. В 2017 году фабрика заплатила в госбюджет 1,6 млрд грн. В апреле 2018 сумма налогов составила 240 млн грн, в мае - 370 млн грн. Предприятие неоднократно награждалось отличиями добросовестного налогоплательщика.

Как ранее сообщало областное управление ДФС во Львовской области, по итогам 9 месяцев 2018 Винниковская табачная фабрика возглавила ТОП-30 крупнейших налогоплательщиков в госбюджет на территории области.

Напомним, что в 1993 году на базе Львовской табачной фабрики было создано совместное американо-украинское предприятие ЗАО "Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львов". В 1998 иностранный инвестор принял решение остановить работу табачной фабрики в Винниках. После выхода инвестора, украинские владельцы начали возрождать предприятие. В 2016 ему вернули историческое название - Винниковская табачная фабрика. На фабрике и в торговом доме сегодня работают более 2400 человек.

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