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Владельцы брокера Forex Trend объявлены в розыск за мошенничество

Клиенты "финансовой пирамиды" потеряли 70 млн гривен.

Владельцы брокера Forex Trend объявлены в розыск за мошенничество
Фото: pravdanews.info

Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск трех организаторов форекс-брокера Forex Trend по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса).

Об этом говорится на сайте прокуратуры Киева.

По данным следствия, они обманули по меньшей мере 16 человек, предложив вложиться в финансовую пирамиду и пообещав сверхприбыли.

"После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов. В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами", - говорится на сайте прокуратуры.

Потом деньги инвесторов выводились через подконтрольные компании. Общая сумма убытков оценивается в 70 млн гривен.

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