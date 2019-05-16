"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов

Компания "Укрзализныця" в качестве эксперимента решила убрать из поездов класса "Интерсити" и "Региональный экспресс" ковры в проходах.

По данным LB.ua, с 1 июня 2019 года прекращается использование ковров в вагонах 1-2 класса поездов №738/737 Киев - Запорожье, №749/750 Киев - Ивано-Франковск, №766/765 Киев - Херсон, №775/776 Харьков - Киев, №780/779 Киев - Сумы

В случае отсутствия жалоб от пассажиров и поездных бригад эксперимент расширят на другие поезда.

Напомним, что в марте председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявлял, что новые вагоны с 2019 года будут поставляться без дорожек и линолема. Вместо них на полу будет сплошное шумоизоляционное покрытие.

В декабре 2017 года он говорил, что в компании задумались о том, чтобы осовременить дизайн ковровых дорожек, использующихся в поездах. "Наши старые ковровые дорожки с вензелями… От этого надо отходить к более современным решениям", - говорил тогда топ-менеджер УЗ.