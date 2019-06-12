Кабмин утвердил стратегию развития "Укрзализныци" до 2024 года

Кабинет Министров утвердил стратегию развития акционерного общества "Укрзализныця" на 2019-2023 годы.

Решение было принято на заседании правительства в среду, передают "Українськi Новини".

Согласно стратегии, компания намерена провести 10 ключевых мероприятий, среди которых - внедрение обоснованных тарифов на 2019-2022 годы, реорганизация общества из региональной структуры в бизнес-сегменты в 2020-2022 годах. Также "УЗ" намерена в 2020 году разработать, а в 2021 внедрить инвестиционную программу.

На 2021 год стратегия предусматривает проведение рационализации сети и производственных подразделений компании.

В 2019 году планируется провести оценку клиентоориентированности и развитие перечня услуг, а на 2020-2022 годы запланированы реализация и реорганизация непрофильных активов.

В 2021 году предусматривается внедрение новой системы управления перевозками и системы управления безопасностью. А в 2022 году планируется внедрение государственно-частного партнерства и программ, которые финансируются за счет госбюджета.

На 2019-2021 год в планах - борьба с коррупцией путем повышения прозрачности.

Также на заседании были приняты положение о правлении "Укрзализныци" и основные принципы осуществления госсобственности относительно общества.

Напомним, ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года, а 31 октября 2018 года Кабмин решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.

Также Кабмин решил переименовать "Публичное акционерное общество "Укрзализныця" в "Акционерное общество "Укрзализныця".

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.