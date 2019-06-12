Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кабмин утвердил стратегию развития "Укрзализныци" до 2024 года

Компания намерена провести 10 ключевых мероприятий.

Кабмин утвердил стратегию развития "Укрзализныци" до 2024 года
Фото: Александр Рудоманов

Кабинет Министров утвердил стратегию развития акционерного общества "Укрзализныця" на 2019-2023 годы.

Решение было принято на заседании правительства в среду, передают "Українськi Новини".

Согласно стратегии, компания намерена провести 10 ключевых мероприятий, среди которых - внедрение обоснованных тарифов на 2019-2022 годы, реорганизация общества из региональной структуры в бизнес-сегменты в 2020-2022 годах. Также "УЗ" намерена в 2020 году разработать, а в 2021 внедрить инвестиционную программу.

На 2021 год стратегия предусматривает проведение рационализации сети и производственных подразделений компании.

В 2019 году планируется провести оценку клиентоориентированности и развитие перечня услуг, а на 2020-2022 годы запланированы реализация и реорганизация непрофильных активов.

В 2021 году предусматривается внедрение новой системы управления перевозками и системы управления безопасностью. А в 2022 году планируется внедрение государственно-частного партнерства и программ, которые финансируются за счет госбюджета.

На 2019-2021 год в планах - борьба с коррупцией путем повышения прозрачности.

Также на заседании были приняты положение о правлении "Укрзализныци" и основные принципы осуществления госсобственности относительно общества.  

Напомним, ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года, а 31 октября 2018 года Кабмин решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.

Также Кабмин решил переименовать "Публичное акционерное общество "Укрзализныця" в "Акционерное общество "Укрзализныця".

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также