Реконструкция Бортнической станции аэрации подорожала в два раза до 38,7 млрд гривен

Кабинет министров на заседании в среду одобрил увеличение стоимости работ по реконструкции сооружений очистки сточных канализационных вод и строительству технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации на 19,4 млрд гривен до 38,7 млрд гривен.

В сопроводительных документах к распоряжению говорится, что проект разработан Киевгорадминистрацией по предложению "Киевводоканала".

Учтены проектно-технические решения, предложенные консорциумом японских компаний (экспертной группы Японского агентства международного сотрудничества JICA) на этапе проектирования.

Одним из условий привлечения для реализации проекта кредитных ресурсов японского правительства в объеме 108 млрд иен является применение при реконструкции японских технологий и оборудования.

Отмечается, что реализация проекта не требует дополнительных расходов госбюджета.

Бортническая станция аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод Киева и прилегающих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции, построенной еще во времена СССР, уже давно изношено и не отвечает нынешним нормам очистки.

В 2015 году Украина подписала кредитный договор с Агентством международного сотрудничества Японии (JICA) на 108,193 млрд иен (около 970 млн долларов США) для реконструкции Бортнической станции. Кредит выделен на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет на оплату тела кредита.

Предусмотренный срок реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации - 6 лет.

В марте 2019 года "Киевводоканал" объявил тендер на реконструкцию БСА.