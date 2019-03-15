​"Киевводоканал" объявил тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации

"Киевводоканал" 15 марта объявил международный тендер по выбору генерального подрядчика реконструкции Бортнической станции аэрации.

Об этом говорится на сайте "Киевводоканала".

Бортническая станция аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод Киева и прилегающих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции, построенной еще во времена СССР, уже давно изношено и не отвечает нынешним нормам очистки.

В 2015 году Украина подписала кредитный договор с Агентством международного сотрудничества Японии (JICA) на 108,193 млрд иен (около 970 млн долларов США) для реконструкции Бортнической станции. Кредит выделен на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет на оплату тела кредита.

По условиям кредита, 30% от общей стоимости строительного контракта нужно потратить на товары и услуги из Японии.

Предусмотренный срок реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации - 6 лет.