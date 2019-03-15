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​Закарпатская ОГА согласовала строительство ВЭС на Боржаве вопреки замечаниям экологов

Эта полонина в Карпатах является природоохранной территорией.

​Закарпатская ОГА согласовала строительство ВЭС на Боржаве вопреки замечаниям экологов
Фото: facebook.com/ladomyr

Департамент экологии и природных ресурсов Закарпатской областной администрации подготовил оценку по влиянию на окружающую среду (ОВД), которая разрешает ООО "Атлас Воловец Энерджи" построить ветряную электростанцию на полонине Боржава в Карпатах.

Об этом свидетельствуют данные реестра ОВД.

Боржавский проект предусматривает строительство 34 ветрогенераторов общей мощностью 120 МВт на территории пяти сельсоветов в Воловецком и Свалявском районах Закарпатской области. Планируется построить электрическую подстанцию ПС 35/110 кВ "ВЭС Воловец", три распределительных пункта и подземную линию электропередачи напряжением 35 киловольт и 110 киловольт.

Планы инвестора встретили сопротивление со стороны экологов. Они указывают, что полонина Боржава - это уникальная природная территория, которая является средой обитания редких краснокнижных видов растений и животных, имеет статус международной природоохранной территории, входящей в Изумрудную сеть и охраняется Бернской конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.

Над Боржавой проходит миграционный путь журавлей, аистов, луней, коршунов и пр, здесь встречаются различные виды летучих мышей. Возведение ветровой электростанции может привести к травмированию и гибели птиц и рукокрылых от лопастей ветрогенераторов.

Также от строительных работ будет уничтожена часть растительного покрова, поврежден почвенный покров, рельеф территории и ход природных процессов.

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