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Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"

Железнодорожники скупали валюту для погашения еврооблигаций.

Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Фото: Александр Рудоманов

Мартовское снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей", пишет Liga.net со ссылкой на участников винансового рынка.

14 марта УЗ сообщила о погашении еврооблигаций на сумму $150 млн и выплате купонного дохода по ним. Деньги для осуществления выплаты были заимствованы на внутреннем рынке.

Скупка валюты "Укрзализныцей" привела к тому, что курс доллара подскочил до 27 грн/долл.

По информации финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, из-за повышенного спроса на валюту НБУ в среду продал $80 млн. По словам собеседника в казначействе крупного банка с западным капиталом, в четверг интервенции регулятора были меньшими – около $30 млн.

Для Нацбанка эти интервенции стали крупнейшими в этом году: до этого регулятор трижды выходил на рынок с продажей валюты на общую сумму $57,3 млн – вдвое меньше, чем за два дня 13 и 14 марта.

О роли "Укрзализныци" также написал в блоге на "Новом времени" специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

"Укрзализныце нужны были доллары. И в нормальной ситуации вы идете на рынок и берете новые доллары. Но вот беда, на рынок вас не пускают. И правительство в том числе, чтобы вы ему там все не перегадили. И тогда вы идете за долларами на внутренний рынок. В результате, на этой неделе, гривна забыла о своей сезонности и с уровня 26,3 добежала почти до 27,0", - написал он.

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