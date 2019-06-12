Кабмин выделит более 500 млн гривен на покупку квартир семьям или участникам боевых действий и Революции достоинства

Кабинет Министров направил 25 млн гривен на покупку 24 квартир для участников боевых действий из числа внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева на заседании правительства.

"Речь идет о выделении 25 млн гривен нашим участникам боевых действий, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, что позволит купить 24 квартиры", - подчеркнул он. Еще 200 млн гривен будет направлено на покупку жилья участникам боевых действия на территориях других государств, что позволит купить 165 квартир.

Кроме того, министр отметил, что 305 млн гривен направят на покупку 279 квартир семьям погибших на Донбассе, а также людям с инвалидностью 1-2 групп.

Еще 24 млн гривен выделяются для пострадавших участников Революции Достоинства, которые получили статус инвалида войны. Эти деньги будут направлены непосредственно людям, и жилье будут покупать не чиновники.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что после принятых решений данные категории лиц смогут купить около 500 квартир.

Напомним, 9 октября 2018 года действующий на тот момент президент Петр Порошенко подписал закон, предоставляющий право постановки на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц.

Правом стать на социальный квартирный учет могут переселенцы, у которых нет другого жилья на подконтрольной украинской власти территории или жилье которых разрушено (уничтожено) в результате проведения антитеррористической операции (АТО) или операции Объединенных сил (ООС).