На КПВВ "Каланчак" задержали боевика "Самообороны Крыма"

Сепаратист хотел восстановить украинский паспорт, чтобы выехать за границу.

Полиция АР Крым задержала боевика "Самообороны Крыма" - гражданина Украины, который содействовал оккупации полуострова в 2014 году. О задержании сообщила пресс-служба МВД Украины.

Мужчина вернулся на материковую Украину, чтобы восстановить украинский паспорт. Сепаратиста задержали на КПВВ "Каланчак". 35-летний крымчанин объяснил, что хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции Крыму совместно с представителями пограничной службы Украины обнаружили 35-летнего боевика. Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма».

Следователи сообщили боевику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет.

Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания двух месяцев содержания под стражей без возможности внесения залога.