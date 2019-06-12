ВСУ формируют новый танковый батальон в Черниговской области

На службу в 12-м батальоне принимают только контрактников.

На Черниговщине формируют новый отдельный танковый батальон. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" на своей странице в Фейсбуке.

"12 отдельный танковый батальон оперативного командования "Север" будет сформирован в с. Гончаровское Черниговского района. Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", - сказано в сообщении.

Сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

В командовании отметили, что на территории Гончаровского уже в этом году будут введены в эксплуатацию 3 общежития улучшенного типа.

Напомним, в апреле Кабинет Министров прекратил для Украины действие соглашения по стандартизации вооружения и военной техники со странами Содружества Независимых государств в связи с переходом на стандарты ЕС и НАТО.