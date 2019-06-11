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Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"

На Осокорках создадут ландшафтный заказник.

Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Фото: Макс Требухов

11 июня суд удовлетворил иск ОО "Экопарк Осокорки" и отменил разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах" в Киеве.

Об этом сообщила активистка Ольга Паржитская.

"Шестой апелляционный суд принял решение удовлетворить иск ОО "Экопарк Осокорки" в полном объеме и отменил разрешение на строительство второй очереди на строительство, а именно "Патриотики на озерах"", - написала она в фейсбуке.

Напомним, конфликт между местными жителями на Осокорках и застройщиком - банком “Аркада” - длился с прошлого года.

Город выделил участок возле озера Небреж под аренду еще в 2005 году, сейчас им владеет ООО "Контактбудсервис". Застройщик, банк "Аркада", хочет возвести на этом участке один из крупнейший в Киеве жилых комплексов - 43 дома на 24-27 этажей. Местные жители выступают против стройки и за обустройство на озерах ландшафтного парка «Экопарк Осокорки». В 2015 году на сайте КГГА даже была зарегистрирована соответствующая петиция. За 90 дней она набрала 11 тысяч голосов (при необходимых 10 тысяч).

В январе Киевсовет разорвал договор аренды земельных участков под "Патриотикой на озерах". В апреле депутаты приняли проект решения о создании ландшафтного парка "Осокорковские луга".

Но строительные работы продолжились. Сразу после решения Киевсовета на сайте застройщика появилось сообщение о том, что это решение незаконное и строительство будет продолжаться.

Застройщик ссылается на постановление Хозяйственного суда г. Киева от 25.05.2018 года № 910/2902/18, согласно которому “Контактбудсервис” является должником, и потому Киевраде запрещено “совершать любые действия по прекращению права на землепользование участками”. Фирма должна городу 16 450 222 гривны 33 копейки, и не может этот долг погасить.

Мэр Киева Виталий Кличко в ответ заявил, что “Контактбудсервису” дали время оплатить долги городу, перестать судиться по поводу уменьшения арендной платы и договориться с местными жителями.

В конце февраля 2019 года стало известно, что СБУ проводит расследование по факту начала строительства на Осокорках ЖК "Патриотика на озерах".

В марте КП “Киевблагоустрий” демонтировал мост, который застройщик построил на самовольно захваченном участке земли. Мост был нужен для того, чтобы подвозить строительную технику к “Патриотике на Озерах”.

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