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По делу об избиении телеоператора полиция Харькова проведет служебную проверку

Оператор Вадим Макарюк остается в больнице в тяжелом состоянии.

По делу об избиении телеоператора полиция Харькова проведет служебную проверку
Рынок "Барабашово"

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко назначил служебную проверку действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" (Харьков) во время конфликта, в результате которого был жестоко избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Информации об улучшении состояния Макарюка на данный момент нет.

Напомним, вечером 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла драка с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой).

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