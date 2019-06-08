В Киеве самолет совершил аварийную посадку на воду (обновлено)
В Киеве самолет совершил аварийную посадку на воду (обновлено)
​Ахметовское крыло "Оппоблока" объединяется с партиями Кернеса, Хомутынника и Мураева
​Ахметовское крыло "Оппоблока" объединяется с партиями Кернеса, Хомутынника и Мураева
Путин на международном форуме рассказал о "вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи"
Путин на международном форуме рассказал о "вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи"
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
​КСУ признал неконституционной отмену права на возврат налога на землю за участки в зоне АТО
​КСУ признал неконституционной отмену права на возврат налога на землю за участки в зоне АТО
Судом по виборах: яке рішення може прийняти КС
Судом по виборах: яке рішення може прийняти КС
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
ГлавнаяОбществоВойна

На харьковском рынке "Барабашово" произошли столкновения, восемь травмированных

В администрации рынка заявили, что представители "Нацкорпуса" захватили магазин ветерана АТО.

На харьковском рынке "Барабашово" произошли столкновения, восемь травмированных
На харьковском рынке "Барабашово" произошли столкновения
Фото: facebook.com/barabashovo/

В Харькове на рынке "Барабашово" 7 июня произошли столкновения, в результате которых травмы получили восемь человек, в том числе оператор местного телеканала. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения имущественного спора между предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию ", - говорится в сообщении полиции.

В администрации "Барабашово" заявили, что столкновение произошло между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который арендовал магазин на территории рынка. По информации администрации, представители "Нацкорпуса" захватили магазин предпринимателя.

"Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям и собратьям за помощью, администрация рынка вызвала полицию", - сообщает пресс-служба ТЦ.

Между сторонами произошла драка.

По состоянию на утро 8 июня, с травмами к медикам обратились восемь человек. Среди них оператор местного телеканала. Ему разбили голову, распылили в лицо газовый баллончик и разбили камеру, пишет МедиаПорт.

После столкновений около 20 предпринимателей перекрыли движение транспорта возле торгового центра.

Фото: hk.npu.gov.ua

На месте происшествия работали около 100 сотрудников батальона особого назначения и спецподразделения патрульной полиции по охране общественного порядка «ТОР».

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Также открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также