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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Автобус "Сарны-Киев" сгорел дотла в Житомирской области

Пассажиры и водитель не пострадали.

Автобус Setra, который двигался по маршруту "Сарны-Киев", сгорел вблизи с. Новички Коростенского района Житомирской области. Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель около 14:00 7 июня.

По данным пресс-центра областного управления ГосЧС, пассажиры и водитель не пострадали и даже успели спасти багаж.

Фото: zt.dsns.gov.ua

"Сообщение поступило от водителей, которые стали свидетелями возгорания. На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачен автобус. Шестеро пассажиров и водитель, находившиеся внутри - не пострадали. Их багаж тоже остался невредимым", - говорится в сообщении.

Усилиями двух отделений спасателей в 14:24 пожар был локализован и в 15:40 - ликвидирован. Автобус уничтожен огнем. Всего к ликвидации возгорания привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники, информируют спасатели.

Фото: zt.dsns.gov.ua

По их данным, предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети транспортного средства. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Напомним, ночью 25 декабря возле Ковеля сгорел двухэтажный автобус Neoplan, выполнявший рейс из столицы Украины в Варшаву.

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