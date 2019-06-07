Две шахты во Львовской области приостановили работу из-за задолжености по зарплате

Две шахты государственного предприятия "Львовуголь" приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.

Об этом сообщил представитель независимого профсоюза шахтеров Украины шахты "Межиричанская", передают Українські Новини.

По его словам, "Межиричанская" приостановила работу с 6 июня, а 7 июня к акции протеста присоединились горняки шахты "Лесная".

"Не выплатили зарплату полностью за март-апрель", - сказал он.

По данным шахтеров, сумма задолженности по зарплате на "Львовугле" превышает 200 млн гривен.

В случае невыплаты зарплаты шахтеры угрожают 10 июня перекрыть международную трассу "Львов - Рава-Русская".

Напомним, 29 мая во Львовской области при обвале породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков.